Neve in Basilicata: scuole chiuse ma a Potenza: personale Ata escluso

3 minuti per la lettura

Basilicata innevata, spettacolo meraviglioso ma tanti disagi e polemiche; a Potenza scatta il piano neve, scuole chiuse ma non per il personale Ata

Arriva la neve e porta con sé, come sempre, la felicità dei bimbi e ragazzi che possono saltare la scuola e giocare nelle strade, i problemi di mobilità dentro e fuori le città, le polemiche di chi si sente abbandonato. Copione rispettato.

CAUSA NEVE, MOLTE SCUOLE CHIUSE IN BASILICATA; A POTENZA DOCENTI E STUDENTI A CASA MA NON IL PERSONALE ATA

Dalla notte scorsa copiose nevicate sono cadute in Basilicata, in particolar modo in provincia di Potenza. Le attività didattiche dell’Università degli studi della Basilicata saranno sospese nei plessi di Macchia Romana e del Polo del Francioso.

In molti comuni della Basilicata (quasi tutti nel Potentino) sono state chiuse le scuole. Il Comune di Potenza ha optato invece per la sospensione delle attività didattiche: docenti e studenti a casa, personale amministrativo a scuola. Per questo la Flc Cgil ha protestato. In una nota, il segretario cittadino Paolo Laguardia ha chiesto al sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, di rivedere l’ordinanza «evitando di esporre a inutili rischi il personale Ata».

Fino a ieri sera (12 gennaio 2025) non c’era alcuna novità da parte del sindaco di Potenza, né sui social, né sui consueti canali di comunicazione.

IL PIANO NEVE A POTENZA

La Provincia di Potenza ha attivato il piano neve per garantire sicurezza e rendere le strade transitabili. Mezzi spartineve e spargisale operativi in tutto il territorio sulle arterie principali e secondarie. Il piano neve prevede l’impiego di un numero significativo di mezzi – tutti quelli dei “padroncini” presenti sul territorio – impegnati nella distribuzione di sale e nella rimozione degli accumuli dalle strade.

Dalle prime ore di ieri mattina Anas è intervenuta con spargisale e spazzaneve sul raccordo dell’A2 Sicignano – Potenza e sulle strade statali 658 Potenza – Melfi e 598 Fondo Valle d’Agri.

Traffico rallentato ma regolare.

Sulla linea ferroviaria fra Salerno e Paola (Cs), nel tratto Sapri-Maratea, la circolazione dei treni ha subito rallentamenti. I passeggeri del treno Potenza-Salerno hanno dovuto spostarsi su un bus sostitutivo: il convoglio si è dovuto fermare a Eboli per la caduta di un ramo sui binari.

A Potenza e in altri centri sono stati chiamati senza sosta i vigili del fuoco, soprattutto per rami e alberi caduti sotto il peso della neve.

LE POLEMICHE

Sui social tante le lamentele. Da contrada Dragonara di Potenza intorno alle 19 qualcuno lamenta le strade coperte da un manto bianco. Anche nella zona dell’ospedale San Carlo non va meglio.

Un albero cade su una traversa di via Consolini a Macchia Romana bloccando la sede stradale. Un cittadino racconta di un grosso ramo che cade e rovina sulla sua auto in transito, sfondando il parabrezza, e poi di un altro ramo caduto nelle vicinanze, poco dopo.

Campi da gioco impraticabili: partite di calcio della lega Dilettanti rinviate in Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza. Rinvio anche in serie C per l’incontro del Potenza: sarà recuperata il 21 gennaio.

La neve arriva anche sulla collina Materana, al confine di Potenza (Tricarico) e più in là: Stigliano, Cirigliano, Accettura.