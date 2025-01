Scuole sospese e alberi su auto e binari, Potenza conta i danni della neve

4 minuti per la lettura

Danni per la neve a Potenza su auto, accuse al Comune: «Ferma la messa in sicurezza», disagi sulle strade (chiusa la via Appia), saltano anche i treni, Vigili del fuoco impegnati ovunque

Cade la neve (fino ai 70 centimetri nelle zone più alte e ventose) e cadono anche molti alberi nelle aree lucane colpite dal maltempo, ossia buona parte del Potentino e una porzione della provincia di Matera (Tricarico, Stigliano, Calciano, Accettura e montagna materana).

Caso ha voluto che finora – a quanto risulta – nessuno si sia fatto male. Ma spesso rami e tronchi sono caduti in mezzo a una strada, interrompendola (ad esempio, sulla provinciale tra Fardella ed Episcopia), o su autovetture, danneggiandole e in alcuni casi bloccando gli automobilisti fra le lamiere. In loro soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco che da due giorni non conoscono sosta, scappando da una parte all’altra della regione con centinaia di interventi nello spirito del corpo: puro servizio alla comunità.

L’opposizione di centrodestra del Comune di Potenza ha commentato, in una nota, quello che è accaduto in via Brescia: «Due auto sono state danneggiate dalla caduta di alberi pericolanti. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma è inaccettabile continuare a rischiare la vita e i beni dei cittadini in questo modo».

I DANNI PER LA NEVE A POTENZA, LE ACCUSE DELL’OPPOSIZIONE

L’accusa: «Questo incidente non è il frutto del caso. La precedente amministrazione aveva già previsto, con il progetto esecutivo approvato il 21 giugno 2024, un intervento di messa in sicurezza per ben 68 alberi pericolanti lungo via Brescia. Un intervento essenziale per tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza del traffico. Questo piano era formalmente inserito tra le priorità strategiche della legge regionale n. 53 del 2021 e sarebbe dovuto partire a breve. Eppure, l’attuale amministrazione ha deciso di modificare questi progetti, bloccando le procedure e rinviando un intervento che ora apprezziamo quanto fosse necessario. Il risultato? Danni facilmente evitabili e una sensazione di abbandono che cresce tra i cittadini».

La richiesta: «L’avvio immediato dei progetti strategici, come quello per via Brescia, e di interventi concreti per garantire la sicurezza di tutte le zone critiche della città».

In diverse contrade di Potenza e in alcuni centri è mancata l’energia elettrica lasciando i cittadini al buio e al freddo, oltretutto nell’incertezza di quando si sarebbe risolto il problema.

Le zone rurali sono quelle che più hanno sofferto l’isolamento, bloccate da cumuli di neve.

È proseguito nel corso della notte il lavoro di personale Anas a bordo di mezzi spargisale e spazzaneve per garantire la circolazione. I principali interventi sul Raccordo “Sicignano- Potenza” e sulle strade statali 658 “Potenza-Melfi” e 598 “Fondo Valle d’Agri”. Nella mattinata, alcuni mezzi pesanti sprovvisti di gomme antineve hanno causato rallentamenti lungo la Ss 407 Basentana, in prossimità del viadotto “Molino” nel territorio di Vaglio di Basilicata.

STRADA STATALE 7 APPIA CHIUSA AL TRAFFICO

A causa della bufera di neve e vento che ha interessato la statale 7 “Appia” al km 404, l’Anas ha interdetto la tratta stradale al transito nel territorio di Pescopagano. La circolazione può utilizzare le viabilità limitrofe (statali 743 e 401), regolarmente percorribili.

Problemi anche sulla rete ferroviarie: la Ciufer Basilicata sulla pagina Facebook segnala molte corse annullate o in ritardo e scrive una nota: «È difficile giustificare i motivi che hanno provocato pesanti disagi e ritardi in tutta la Basilicata, in particolare nel potentino, dopo una nevicata largamente prevista da tutti i meteo d’Italia. Disagi che hanno avuto ripercussioni su tutta la rete ferroviaria nazionale. Eppure nelle giornate fredde come queste vengono “attivati i Piani neve e gelo”, che prevedono interventi tecnici sulle linee, tra i quali i “sistemi di snevamento e riscaldamento degli scambi”. Nonostante ciò molti collegamenti sono stati soppressi, i treni partiti hanno accusato ritardi fino a 2 ore». Dalla Ciufer chiedono risposte da azienda e governo: «I rimborsi non bastano».

NEVE A POTENZA NON SOLO DANNI, SCATTA IL PIANO DELL’ASP BASILICATA PER RIDURRE I DISAGI

È scattato il Piano neve dell’Asp Basilicata «che ha così permesso – dicono dall’azienda sanitaria – di ridurre i disagi per i cittadini utenti che si sono recati presso le varie strutture».

Un complesso di interventi – sgombero neve, spargimento sale, pulizia attraversamenti pedonali – effettuati negli ambulatori in alcuni casi insieme ai Comuni.

Una buona nuova la neve però l’ha portata: per l’erogazione di acqua nella zona servita dalla Diga della Camastra ieri sera nessuna interruzione.