Violento nubifragio su Potenza

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Potenza, nubifragio. Il capoluogo finisce sott’acqua. Caduti 60 millimetri di pioggia e grandine. Crolla un albero. Strade allagate a cominciare dal “solito” Nodo Complesso

POTENZA – La prima notizia importante è che, con il violento temporale che ieri pomeriggio, martedì 8 settembre 2026, intorno alle 15, si è scatenato su Potenza, nessuno si è fatto male.

«Prima le persone, poi le cose», dice Pino Brindisi, responsabile comunale della Protezione civile, che fornisce una serie d’informazioni su ciò che il vento forte ma soprattutto la pioggia e la grandine hanno provocato in città.

«Sono caduti 60 millimetri di acqua. Si consideri che già 40 sarebbero tanti», specifica. Sono stati impegnati per alcune ore vigili del fuoco, volontari e personale dell’Ufficio protezione civile del Comune.

NUBIFRAGIO A POTENZA, NESSUN DANNO

La zona del Nodo Complesso è come al solito un punto debole: all’incrocio fra via Vaccaro e l’innesto della rampa si è allagato tutto. Un paio di automobili sono rimaste in panne e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco dopo che la strada è stata chiusa.

Un altro problema ha interessato via Lepore, la traversa che passando sotto al tribunale congiunge via Sauro a viale Marconi. Un cedimento della strada ha portato alla chiusura anche di questa strada.

ALLAGAMENTI A VIA GALLITELLO

Via del Gallitello è notoriamente un luogo di allagamenti, da sempre. D’altronde la strada costeggia l’omonimo torrente, affluente del Basento, e alcuni punti sono addirittura al di sotto del corso d’acqua. «Una marea d’acqua è scesa come sempre da via Verrastro», spiega Brindisi. Il problema non è rappresentato solo dai chiusini intasati ma anche dai “sottoservizi”, i tubi sotto la strada, oramai sottodimensionati. I primi vanno puliti, i secondi adeguati.

E’ caduto un albero nei pressi del Terminal Bus di viale del Basento, nelle vicinanze del ponte Musmeci. Ha interrotto lo svincolo con via della Chimica ma nessun danno e nessun ferito.

