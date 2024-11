McDonald’s assume 35 persone a Potenza

3 minuti per la lettura

McDonald’s assume a Potenza. Le candidature dovranno essere inviate sul sito dell’azienda entro il 12 novembre

SI avvicina l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s in piazza Mario Pagano, nel cuore del centro storico cittadino. Già scelta la location: i locali sotto i portici del Palazzo dell’Ina un tempo occupati dall’Upim e più di recente da una rivendita di abbigliamento della Benetton.

La catena di ristoranti dei due archi dorati ha confermato la notizia annunciando l’avvio di una selezione per 35 persone «che potranno entrare a far parte dell’azienda», lavorando nel nuovo ristorante.

MCDONALD’S ASSUME A POTENZA: I PROFILI RICHIESTI

La prima fase della selezione avverrà a distanza, e servirà a individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Potenza del McDonald’s Job Tour, che si terrà a metà novembre.

«Il McDonald’s Job Tour – si legge in un comunicato diffuso ieri dalla catena di ristoranti – è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano».

Quanto alle caratteristiche richieste, l’azienda spiega di cercare persone con «voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti».

«McDonald’s – prosegue la nota – offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. »Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità».

I CANDIDATI DOVRANNO ALLEGARE UN CURRICULUM E COMPILARE UN QUESTIONARIO

Le candidature per lavorare nel nuovo ristorante di piazza Mario Pagano andranno presentate entro il 12 novembre sul sito McDonalds.it: «rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae». «Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza». Spiegano dall’azienda.

Chi supererà il test riceverà dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa potentina del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

«Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea». Così nella nota diffusa ieri. «Saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s». Le 35 assunzioni previste per l’apertura del nuovo ristorante di Potenza rientrano in un piano di crescita nazionale, che soltanto per il 2024 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.



Nel comunicato diffuso ieri si evidenzia che McDonald’s è presente in Italia da 38 anni, e «conta oggi più di 720 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 35.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti». «I ristoranti McDonald’s italiani – prosegue la nota – sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali «che testimoniano il radicamento del marchio al territorio».

«Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”». Conclude la nota. «Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti».