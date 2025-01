Belvedere Postiglione, un coro di no

2 minuti per la lettura

Nuove contestazioni per l’intitolazione, da parte della giunta comunale di Potenza, del Belvedere di Montereale all’editore Nino Postiglione

Non si placano le proteste e le contestazioni per l’intitolazione, da parte della giunta Telesca, del belvedere di Montereale al giornalista ed editore Bonaventura (Nino) Postiglione, scomparso l’8 dicembre 2013. Dopo l’Anpi della provincia di Potenza e Rifondazione comunista, anche Usb Basilicata, Potere al Popolo Basilicata, Opposizione Studentesca D’alternativa e Resistenza Popolare, in un comunicato congiunto, contestano la decisione.

BELVEDERE POSTIGLIONE, LE PROTESTE DI USB BASILICATA, POTERE AL POPOLO, OPPOSIZIONE STUDENTESCA D’ALTERNATIVA E RESISTENZA POPOLARE

«Nella allegata relazione alla delibera – scrivono – si evidenziano tutta una serie di motivazioni e riconoscimenti su cui non vogliamo entrare nel merito perché in via prioritaria, tanto il sindaco quanto la Giunta, avrebbero dovuto approfondire e completare l’istruttoria biografica del titolando, per scoprire che sussistevano motivi non trascurabili di opportunità politica, ostativi al varo della delibera. Bastava ricordare l’attività politica di Postiglione, caratterizzatasi a più riprese, e soprattutto in prossimità di scadenze elettorali, per una marcata propensione a condividere percorsi con compagni di viaggio assai “poco rassicuranti”.

In particolare bastava ricordare che Postiglione nel 2000 si presentò come candidato governatore della Regione Basilicata nella lista di Forza Nuova, formazione politica di estrema destra e ricordare che i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Massimo Morsello, erano stati condannati per associazione sovversiva e banda armata già a far data dal 1985. La stessa formazione politica che si è, poi, resa protagonista il 9 ottobre 2021 dell’assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma».

LE CRITICHE MOSSE ALLA DECISIONE DELLA GIUNTA TELESCA



«Riteniamo questa omissione di memoria della Giunta Telesca – aggiungono – un atto molto grave e offensivo nei confronti dei tanti potentini, sinceri democratici e antifascisti che pensavano di essersi liberati, dopo l’esito del recente ballottaggio elettorale, della vecchia amministrazione di Centro Destra che aveva governato Potenza nella precedente consiliatura. Atto ancora più dissonante per il luogo scelto, Parco Montereale, simbolo di una identificazione politica culturale e storica per più di una generazione. Invece – proseguono – con questo ultimo atto abbiamo sempre di più la conferma che la Giunta Telesca debba continuare pagare debiti elettorali a vecchie e nuove cordate che hanno un unico e solo obiettivo, quello di mettere le mani sulla città condizionandone la direzione politica e le future scelte economiche e sociali. L’inconsistenza politica e l’evanescenza programmatica del sindaco Telesca, sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Basta evidenziare il comportamento scandalosamente pilatesco mantenuto dallo stesso Telesca e dalla sua Giunta nell’attuale grave crisi idrica che attanaglia la nostra comunità. Il sindaco del niente – concludono – si è contraddistinto in questi primi mesi, successivi al suo insediamento, per alcune effimere amenità, per qualche sedia a sdraio, qualche apparizione alla festa della birra e qualche luminaria nel centro storico, e, per ultima la controversa e ispirata partecipazione al “Gran Galà delle celebrità” che già anticipava, in qualche maniera, l’esito di questo proditorio atto deliberativo».