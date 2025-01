Caso Belvedere, Fiore (Forza Nuova) su Postiglione: «Con lui un’esperienza politica concreta»

1 minuto per la lettura

Il fondatore e segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore interviene sull’intitolazione del Belvedere a Nino Postiglione: «Con lui un’esperienza politica concreta»

«A PROPOSITO della polemica relativa all’intitolazione del belvedere di Parco Montereale al compianto Nino Postiglione, sento il dovere di ricordare la sua figura».

Così il fondatore e segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, in una nota diffusa ieri in serata in relazione alla intitolazione a Nino Postiglione del belvedere.

«Nino Postiglione fu un giornalista coraggioso e capace, protagonista di battaglie scomode contro la partitocrazia dell’epoca». Ha evidenziato l’ex europarlamentare che nel 2000 affiancò l’imprenditore radiofonico nella candidatura a governatore a capo della lista Forza Nuova – Nuovo Progetto.

«La collaborazione con lui rappresentò per me un’esperienza politica concreta, fondata sull’amore comune per la nostra Terra lucana». Ha proseguito il segretario nazionale Fn. «Osservare oggi la sinistra rincorrere fantasmi e attaccare la memoria di una persona che non può più difendersi evidenzia chiaramente il motivo per cui la società lucana risulta disarmata di fronte ai grandi problemi che ne compromettono la dignità, come la questione dell’acqua».

Fiore ha anche colto l’occasione «per informare che la neonata sezione potentina di Forza Nuova organizzerà, entro le prossime quattro settimane, un convegno dedicato proprio al tema dell’acqua».