Ballottaggio Potenza, è incognita affluenza al secondo turno

2 minuti per la lettura

In calo i votanti: ieri alle 23 solo il 40,9% era andato alle urne; per il ballottaggio a Potenza è incognita affluenza

POTENZA – Potrebbe essere l’affluenza la vera incognita del ballottaggio per assegnare la fascia di sindaco di Potenza a uno tra il candidato del centrodestra, Francesco Fanelli, e quello del centrosinistra, Vincenzo Telesca.

E’ questa la sensazione diffusasi ieri tra i sostenitori dei due contendenti dopo l’ufficializzazione dei dati sui votanti.

Alle 23, infatti, erano stati appena il 40,9%: qualcosa in più della media nazionale ferma al 37%; ma comunque un 16% in meno rispetto alla terza rilevazione effettuata durante il primo turno, quando si vota nel pomeriggio di sabato 8 e per tutta la giornata di domenica 9.

Oggi alle 7 i seggi riapriranno per accogliere gli elettori fino alle 15. Poi inizierà lo scrutinio che dovrebbe concludersi nel giro di qualche ora designando il nuovo sindaco di Potenza.

Significativo, comunque, il dato dell’affluenza nelle varie sezioni.

Il record di partecipazione, infatti, a ieri alle 23 lo ha fatto segnare la sezione sezione 56 di Lavangone, dove i votanti sono stati il 60,47% degli aventi diritto, e al primo turno Telesca aveva prevalso ottenendo il 52% dei consensi.

Bene anche la sezione 74, nel quartiere di Poggio Tre Galli, dove i votanti sono stati il 51,37% e al primo turno Telesca, con 34%, aveva sopravanzato un Fanelli inchiodato al 32% per effetto del voto disgiunto, nonostante il 46% di consensi raccolto dalle liste di centrodestra. Con un risultato complessivo superiore al 60% dei candidati sindaci di centrosinistra. Vale a dire Telesca più Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio, che nei giorni scorsi hanno dichiarato il loro sostegno al primo, nonostante il mancato apparentamento.

A trascinare verso il basso il dato complessivo, invece, sono state le 5 sezioni del centro storico, dove peraltro ha votato Telesca, e al primo turno la somma dei voti raccolti dai tre candidati sindaci di centrosinistra era pure arrivata al 60%. La numero 4 di via del Popolo, in particolare, è stata quella con meno votanti, in percentuale, di tutta la città, con appena il 29,83% degli aventi diritto.

Tra il 39 e il 44% di votanti, invece, il dato delle 4 sezioni di Bucaletto, dove al primo turno le liste di centrodestra avevano superato il 60% di consensi.