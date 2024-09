Potenza, un Gran Giurì per l’immobile a Telesca

3 minuti per la lettura

Santarsiero scrive a Torlo, Petrullo rilancia la storia della tettoia del sindaco di Potenza Telesca, e il centrodestra propone un gran giurì

I consiglieri comunali di opposizione, tra cui Francesco Fanelli, Antonio Vigilante, Carmen Galgano, Giuseppe Pernice, Antonella Vaccaro, Gianmarco Blasi, Massimiliano Di Noia, Bruno Saponara e Vincenzo Aiello, hanno presentato una proposta di Ordine del Giorno spinta dal «profondo amore per la nostra città e dalla volontà di garantire trasparenza su una vicenda che ha fatto tanto parlare la comunità di Potenza. Si tratta dell’alienazione di un immobile comunale avvenuta nel febbraio 2022, che ha visto come protagonista l’attuale Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, allora consigliere comunale╗.

«Questa vicenda, per la sua delicatezza e complessità, necessita di un esame chiaro. La nostra città merita chiarezza e rispetto. La ricerca della verità non è solo un dovere civico, ma un atto d’amore verso la comunità e il territorio che rappresentiamo. Vivere nel dubbio, con il sospetto che il suo primo cittadino possa aver voluto ingannare la comunità, è una ferita che rischia di portare alla necrosi la fiducia che i cittadini ripongono nel loro Sindaco. La connivenza ventilata da alcuni nei nostri confronti non ci scalfisce. L’amaro in bocca non appartiene a una generazione che vuole lavorare sodo per la propria Città. Che crede nella bellezza di una Potenza trasparente e giusta. La nostra è una battaglia per la verità e la trasparenza. Una ricerca che affrontiamo guidati dalla speranza e dalla determinazione di chi non si arrende mai».

Per questo motivo, i consiglieri di opposizione chiedono di sottoporre l’intera vicenda ad un’autorità terza, quale il Prefetto. Affinché possa valutare con imparzialità ogni aspetto dell’operazione e verificare eventuali situazioni di incompatibilità. «Questa richiesta non è un attacco politico, ma un gesto di responsabilità e rispetto verso la cittadinanza e lo stesso Sindaco. È un invito a curare insieme questa ferita. A dare alla nostra città la chiarezza e la verità che merita, per restituire serenità all’azione amministrativa e rinnovare la fiducia nelle istituzioni.

Siamo fiduciosi che la maggioranza tutta non vorrà trincerarsi dietro uno scontro fazioso, ma sceglierà di amare la verità e di condividere l’Ordine del Giorno» dichiarano i firmatari della proposta.

«Rigettare questa iniziativa sarebbe un segnale terribile. Un tentativo di insabbiare una ricerca di verità che è invece necessaria per spazzare via ogni dubbio e per assicurare una conduzione della legislatura serena, legittima e trasparente». Il Consiglio Comunale sarà chiamato a discutere e a votare su questa proposta. L’opposizione conclude con un appello al Sindaco: «La verità è un faro che illumina il cammino dell’amministratore. Siamo certi che avrà la serenità e il coraggio di affrontare questa vicenda con la trasparenza che i cittadini si aspettano, per il bene della città e delle sue istituzioni. È sul terreno del dialogo, alimentato dall’umiltà, sostenuto dal coraggio e purificato dalla limpidezza della Verità, che si traccia il confine nobile della vera Politica, nella sua essenza più autentica e fondamentale».

Intanto ieri è tornato a scrivere al comune anche l’avvocato Luciano Petrullo, già capogruppo di Alleanza nazionale in consiglio comunale. Non sulla vicenda dell’acquisto da parte di Telesca di alcuni locali attigui alla sua abitazione. Bensì sulla tettoia apparsa sulla terrazza del palazzo acquistato dalla moglie del sindaco in piazza Matteotti.

Petrullo ha chiesto chiarimenti, in particolare, sulla possibilità di installare pannelli fotovoltaici non “strettamente a raso del tetto”, quindi con un non trascurabile “impatto visivo”, e sulle sanzioni eventualmente applicabili in caso di violazione delle norme in materia.