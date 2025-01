Fdi, Alessandro Galella punta alla candidatura a sindaco di Potenza

1 minuto per la lettura

Galella, neo segretario cittadino di Fratelli d’Italia annuncia: «Al lavoro per un programma per il futuro della città»

POTENZA – PUNTA già alla candidatura a sindaco di Potenza il neo segretario cittadino di Fratelli d’Italia Alessandro Galella.

Lo ha messo subito in chiaro, ieri, domenica 26 gennaio 2025, il consigliere regionale meloniano al termine del congresso cittadino del partito di maggioranza relativa in regione.

LE PRIME PAROLE DI GALELLA



«Voglio ringraziare di cuore tutte le 400 persone che hanno riempito la sala del Motel Park per avermi dato l’immenso onore di essere i primo segretario cittadino dei Fratelli d’Italia eletto da un congresso». Queste le prime parole pubblicate da Galella nella sua nuova veste.

«Da subito – ha aggiunto – lavorerò con ogni energia, insieme a tutta la coalizione di centrodestra, per costruire un grande programma che guardi alla Potenza del futuro, una città di cui tutti dovranno essere orgogliosi e da cui più nessuno vorrà andare via».

Gli organi direttivi del partito sono stati completati, sempre ieri, dalle designazioni di Ilaria Telesca, Gabriele Pecoraro, Gianluca Lasorella, Angela Pergola, Mary William, Carla Fiorellini, Luigi Laguardia, Michele Brindisi, Rocco Molinari, Vittorio Sergio, Filomena Santarcangelo, Lorenzo Danisi, Salvatore Grippa e Pietro Guarino.

UNICO CANDIDATO ALLA SEGRETERIA PER FDI



Galella era stato l’unico candidato alla segreteria cittadina anche se una parte dei meloniani non ha nascosto che avrebbe preferito un profilo diverso, più vicino all’ala centrista che fa riferimento all’ex ministro Raffaele Fitto.

La scorsa primavera, durante le trattative sulle candidature alle elezioni comunali di giugno, Galella era intervenuto in più occasioni proponendosi di guidare la coalizione di centrodestra. Le sue ambizioni, tuttavia, erano state frustrate dall’insistenza della Lega per la ricandidatura del sindaco uscente Mario Guarente, prima, e poi di un altro loro esponente come Francesco Fanelli.