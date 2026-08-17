Laurenzana: carri, maschere e cartapesta via il “Carnevale estivo”

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Laurenzana, carri, maschere e cartapesta via la quattordicesima edizione il “Carnevale estivo”. Raduno in piazza Urga, poi la gara tra i rioni. Chiudono la festa i dj Crisci e Zito.

LAURENZANA (POTENZA) – Laurenzana si prepara a vivere una delle giornate più attese dell’estate lucana. Oggi, infatti, il piccolo comune del potentino tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la quattordicesima edizione del “Carnevale estivo”, una manifestazione che ha saputo conquistare il pubblico, richiamando migliaia di presenze dalla Basilicata e anche da fuori regione. Sarà una lunga giornata di festa, tra carri allegorici, maschere, musica, artisti di strada e spettacoli, con un programma pensato per accompagnare il pubblico dalla mattina fino a notte fonda.

Un appuntamento ormai entrato nella tradizione estiva di Laurenzana, capace di coniugare divertimento, creatività e voglia di stare insieme, trasformando per un’intera giornata le strade del paese in un’esplosione di colori e allegria. Protagonisti assoluti saranno, ancora una volta, i carri allegorici, frutto di mesi di lavoro, passione e creatività delle quattro squadre di carristi – “Castello”, “7 Torri”, “Largo Fiera” e “Stazione” – impegnate nella realizzazione delle scenografie.

L’ARTE DEI CARRISTI E LA SINERGIA DI TUTTA LA COMUNITÀ

Carta, stoffa, cartapesta ed altri materiali prendono forma, grazie ad un paziente e meticoloso lavoro artigianale, dando vita ad opere colorate e spettacolari, capaci di raccontare, attraverso immagini, colori e fantasia, lo spirito più autentico del Carnevale. A completare il quadro saranno le maschere che, insieme ai carri allegorici, animeranno il corso di Laurenzana. Dietro il successo del Carnevale Estivo c’è un grande lavoro di squadra che, per mesi, coinvolge volontari, carristi, artisti e tutta la comunità. L’evento è organizzato dall’associazione “Carnevale Estivo” in sinergia con l’amministrazione comunale di Laurenzana, in un percorso di collaborazione che permette di mettere in campo energie, idee e competenze per dare vita ad una manifestazione sempre più ricca e partecipata.

Un impegno importante che cresce di anno in anno anche grazie al sostegno degli sponsor e delle attività commerciali. Il programma prenderà il via già dalla mattina di lunedì con l’esibizione itinerante della street band dell’associazione “Carnevale estivo”. Nel pomeriggio, alle 16.30, il raduno dei carri in piazza “Salvatore Urga” darà ufficialmente il via al grande appuntamento. Alle 17.30, a Largo Fiera, spazio alla musica dal vivo con la “Rock am band”.

CARNEVALE ESTIVO: IL PROGRAMMA DELLA SFILATA A LAURENZANA E GLI SPETTACOLI NOTTURNI

Alle 18.30 arriverà uno dei momenti più attesi della giornata: la sfilata di carri e maschere, accompagnata dalla street band “Euroband” e dalla presenza dei trampolieri. Il corteo partirà da Largo Fiera, attraverserà il corso principale e raggiungerà piazza “Salvatore Urga”. Alle 20.30 la manifestazione entrerà nella fase competitiva, con le esibizioni delle maschere e dei carri in gara. A seguire, spazio alle premiazioni, prima del grande appuntamento musicale della notte. Alle 23.30, infatti, la piazza ospiterà lo show travolgente di “Nostalgia ‘90”, pronto a trascinare il pubblico in un viaggio tra i grandi successi e le atmosfere di una delle epoche più amate della musica.

A chiudere la lunga notte, a partire dall’1.30, sarà il dj set con Massimiliano Crisci e Francesco Zito. A Laurenzana il Carnevale arriva in piena estate, pronto ancora una volta a trasformare il paese in un grande spazio di musica, colori e divertimento ed a confermarsi tra gli eventi più originali e coinvolgenti dell’estate lucana.