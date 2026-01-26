Basilicata baciata dalla fortuna: vinto un milione di euro al “Gratta e Vinci”

2 minuti per la lettura

La fortuna bacia la Basilicata e in particolare Senise con un tagliando della serie Edizione Speciale Vip gratta e vinci un milione di euro. Il premio milionario è stato centrato in una ricevitoria di contrada Pianizzi.

La fortuna bussa veramente due volte, almeno a Senise, in provincia di Potenza e grazie al Gratta e Vinci. Un tagliando della serie Edizione Speciale VIP – segnala Agimeg – ha regalato una vincita da 1.000.000 di euro, ma non è il primo premio milionario vinto nel piccolo centro lucano.

Il premio milionario è stato centrato in una ricevitoria di contrada Pianizzi, dove il Gratta e Vinci ha trasformato una giocata in un colpo a sette cifre. Un risultato che non è passata inosservata e che riaccende i riflettori su Senise, località che già in passato era salita alla ribalta nazionale grazie al Gratta e Vinci.Senise, una storia che si ripete: non è la prima vincita milionaria. Quella di questi giorni non è una prima volta. La cittadina lucana aveva già conosciuto una grande vincita nel novembre del 2018, quando un Gratta e Vinci da 5 euro aveva trasformato un giocatore in un vero e proprio “Turista per sempre”. In quel caso – sottolinea Agimeg – il premio complessivo era stato di circa 2 milioni di euro, tra rendita mensile e bonus iniziale e finale.

IL GRATTA E VINCI EDIZIONE SPECIALE VIP GIOCATO IN BASILICATA

Nel gioco principale, il biglietto presenta cinque simboli sotto i quali si nascondono i Numeri Vincenti, oltre a un simbolo “Bonus X10”. Successivamente vengono scoperti I Tuoi Numeri, celati sotto trenta stelle dorate impreziosite da pietre blu. Se uno o più dei numeri rivelati coincidono con i Numeri Vincenti, si ottiene il premio corrispondente. In caso di comparsa del Bonus X10, la vincita associata viene moltiplicata per dieci. Accanto al gioco principale è presente anche un Gioco Bonus. Il biglietto riporta quattro riquadri neri: due con la scritta “Bonus 100 euro” e due con “Bonus 500 euro”. Se sotto uno di questi riquadri appare il simbolo della corona, il premio indicato viene assegnato immediatamente. Tutti gli altri simboli non danno diritto a vincite. Nel caso in cui sullo stesso biglietto vengano ottenuti più premi, la vincita finale è data dalla somma complessiva di tutti gli importi conquistati.