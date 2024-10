Angelina Mango annulla il tour: “Voglio prendermi cura di me”

3 minuti per la lettura

Un anno di successi per Angelina Mango che per problemi di salute è costretta a fermarsi e annulla il tour italiano ed europeo. Ecco i motivi che l’avrebbero portata a prendere la decisione

Sono tristi i fan di Angelina Mango che lo scorso mercoledì hanno appreso la triste notizia: la cantante ha annullato il tour italiano e quello europeo previsti per questo autunno. L’artista lucana si è vista costretta a mettere una pausa alla sua carriera in continua ascesa per motivi di salute.

ANGELINA MANGO ANNULLA IL TOUR: IL MESSAGGIO AI FAN

«Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi – ha detto Angelina Mango – perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni».

IL MOTIVO DELLO STOP DI ANGELINA MANGO

Il motivo del tour annullato sembrerebbe essere un problema alla voce causato da uno sforzo eccessivo che ha costretto la cantante ad un riposo forzato. Non c’è da stupirsi visto l’ultimo anno che ha portato Angelina Mango a non fermarsi mai e a godersi la carriera in ascesa e costellata di innumerevoli traguardi. Dopo la partecipazione ad Amici 2022 – dove ha vinto il circuito canto e il premio della critica – il successo è arrivato con la vittoria al festival di Sanremo 2024 e la partecipazione all’Eurovision Song Contest dove è arrivata settima rappresentando l’Italia. Dopo l’Eurovision sono arrivati i numerosi concerti in giro per l’Europa, l’album (Poké melodrama) e ancora concerti. Un 2024 senza mai fermarsi e che adesso presenta il conto.

C’è però chi insinua che il motivo del tour annullato – del quale ha regalato ai fan solo una data – non sia solo una semplice laringite. Qualcuno commenta in modo spiacevole il suo fisico e la sua magrezza, altri danno l’allarme sullo stato di salute mentale più che fisica di Angelina Mango. Ma sembrerebbero solo solo supposizioni e insinuazioni. Effettivamente, con il suo messaggio, la cantautrice lascia intendere che il motivo dello stop riguardi un problema alla voce ma nessuno sa con esattezza di cosa si tratti. Qualcuno parla di laringite, qualcun altro di rinofaringite acuta. Ma Angelina Mango rompe il silenzio solo per inviare un messaggio al suo amico e collega Olly.

ANGELINA MANGO E IL MESSAGGIO A OLLY

Dopo l’annuncio del tour annullato, Angelina Mango ricompare sui social con una dedica ad Olly. Nelle sue storie Instagram ha infatti condiviso il brano del collega “Tutta vita” scrivendo: «Sei tutta vita senza giri di parole». Un chiaro messaggio a colui che più che un collega è un amico e che sicuramente le starà dimostrando vicinanza e sostegno in questo periodo particolare.

Angelina Mango e Olly inoltre, nell’ultimo periodo sono in radio e in cima a tutte le classifiche con il brano “Per due come noi”. Una collaborazione che vede i due sancire un’unione artistica ma – dopo quest’ultimo messaggio della cantante lucana – anche umana.