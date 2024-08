1 minuto per la lettura

Nuove realtà che emergono per la qualità dei prodotti, l’oro di Basilicata, scelti gli oli migliori da Gambero Rosso

La Basilicata si conferma un territorio di eccellenza per la produzione di olio extravergine d’oliva, un patrimonio che affonda le radici in una storia millenaria e che oggi, grazie all’impegno di produttori e frantoiani, si proietta verso un futuro sempre più luminoso. Gli oli di Regione sono inseriti dalla nota guida enogastronomica “Gambero rosso”, tra i migliori oli extravergine del 2024.

In particolare, ad aggiudicarsi il titolo sono stati: “Oli Rari” Acherolio millenium Monocultivar Acerenza 2023 – un olio dal sapore fruttato intenso, dal colore verde persistente e in vendita a oltre 30 euro a litro – dell’azienda olearia Raranatura; Deciso Monocultivar Coratina 2023 – olio dal sapore fruttato medio, colore verde persistente e in vendita al costo di 26/30 euro a litro – dell’azienda dei fratelli Carbone; Monocultivar Coratina 2023 – olio dal sapore fruttato medio, colore verde persistente e in vendita al costo di 26/30 euro a litro – dell’azienda Savino Montanaro ed infine, Titolio Bio 2023 – olio dal sapore fruttato medio, colore verde persistente e in vendita al costo di 30 euro a litro – della azienda olearia Elena Fucci.

Le origini dell’olivicoltura lucana risalgono all’epoca preromana e nella Magna Grecia, come testimoniano i numerosi ritrovamenti archeologici. Le fonti storiche relative a questo periodo si agli studi del professor Joseph Coleman Carter a Pantanello di Metaponto in un arco di tempo che va dal 1974 al 2016. Tali studi svelano un sistema di coltivazione sofisticato e organizzato, con fattorie specializzate nella produzione di olio. A questa importante scoperta si è aggiunta la conferma della dottoressa Erminia Lapadula che nel 2007 scoprì, a un paio di chilometri da Ferrandina lungo il torrente Vella, dei resti riferibili a un antico impianto oleario risalente al IV secolo a.C.