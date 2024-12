Sorical, il 2024 è stato un anno di sfide e profonda trasformazione

2 minuti per la lettura

Nel corso del 2024, Sorical S.p.A., la Società Risorse Idriche Calabresi, ha affrontato diverse sfide e intrapreso iniziative significative per garantire la fornitura idrica nella regione Calabria. Sorical S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) in Calabria, ha intrapreso un significativo percorso di digitalizzazione per migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti. Questo processo mira a ottimizzare la gestione delle risorse idriche e a rendere le informazioni più accessibili ai cittadini. Dal 2022, Sorical ha ampliato le proprie responsabilità, passando dalla gestione dei grandi acquedotti alla supervisione completa del SII, che include reti di distribuzione idrica, fognature e impianti di depurazione in tutta la regione.

Questo ampliamento ha comportato un aumento significativo degli asset gestiti, con la rete idrica che è passata da 5.000 a oltre 20.000 chilometri, e il numero di serbatoi monitorati raddoppiato da 1.000 a 2.000. Parallelamente, la base utenti è cresciuta fino a quasi un milione di abitazioni e attività collegate. Per affrontare queste sfide, Sorical ha implementato diverse tecnologie avanzate:

Smart Meter: A partire dalla metà del 2023, sono stati installati misuratori intelligenti nelle abitazioni degli utenti per monitorare i consumi in tempo reale. 

App MySorical: Lanciata nella primavera del 2024, questa applicazione consente agli utenti di gestire i consumi, pagare le bollette online, inviare segnalazioni e gestire i rapporti commerciali, come cambi di indirizzo e subentri.

Queste iniziative hanno portato a numerosi benefici, tra cui:

Miglioramento dell’efficienza produttiva: La digitalizzazione ha ottimizzato i processi aziendali, riducendo i tempi di lavoro e migliorando la qualità dei dati. 

Vantaggi per gli utenti: Gli utenti possono ora gestire tramite smartphone tutti gli aspetti contrattuali e commerciali, oltre a ricevere bollette trasparenti basate sui consumi reali.

Inoltre, Sorical ha aderito al “Patto per l’Acqua” promosso da Utilitalia, impegnandosi a garantire un servizio idrico sostenibile e di qualità per la Calabria. Nonostante i progressi, permangono sfide significative, tra cui la necessità di ulteriori investimenti per migliorare le infrastrutture idriche regionali. Il Piano d’Ambito aggiornato da Arrical prevede investimenti per 2,23 miliardi di euro nei prossimi trent’anni, ma sarà fondamentale assicurare risorse adeguate per dotare la Calabria di un’infrastruttura idrica all’altezza delle esigenze.

In sintesi, Sorical sta affrontando con determinazione la sfida della digitalizzazione nel servizio idrico, implementando tecnologie innovative per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, pur riconoscendo la necessità di ulteriori investimenti per affrontare le sfide future. Sorical ha mantenuto una comunicazione attiva con gli utenti attraverso il proprio sito web e i canali social, fornendo aggiornamenti sulle interruzioni del servizio e consigli per un uso responsabile delle risorse idriche. Inoltre, ha promosso l’utilizzo dell’app MySorical, uno sportello online accessibile da smartphone, che consente agli utenti di gestire i servizi commerciali con facilità.