Fiocco azzurro, è nato il piccolo Ettore Claudio

E’ nato alle 19:40 di oggi, 2 marzo 2026, Ettore Claudio, figlio di Marco Triacca e Marta Razzi ai quali inviamo gli auguri più grandi da L’Altravoce – il Quotidiano e il Quotidianoidelsud.it. Un abbraccio caloroso al nonno Massimo Razzi e a tutta la famiglia in un momento così speciale. Il piccolo sta bene, pesa 3,4 chili ed è pronto ad affrontare questa grandissima e splendida avventura. Dalla redazione tutta i migliori auguri per questa nuova vita. Benvenuto Ettore Claudio!