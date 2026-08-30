I pois di Kusama da indossare all’infinito

2 minuti per la lettura

Intramontabili i pois, motivi resi iconici dall’artista giapponese Yayoi Kusama recentemente scomparsa all’età di 97 anni

«Era troppo bella, troppo pazza, troppo potente perché il mondo dell’arte potesse gestirla». Il 14 agosto è morta a Tokyo all’età di 97 anni, l’artista Yayoi Kusama. Pois, reti, specchi, zucche e forme ripetute all’infinito questi gli elementi delle sua arte. Yayoi Kusama è riuscita a trasformare le proprie ossessioni e le allucinazioni vissute fin dall’infanzia in uno dei linguaggi più riconoscibili dell’arte contemporanea. Non ha mai nascosto le sue debolezze, raccontava delle sue visioni che aveva fin da bambina, ed è riuscita a costruire attraverso la pittura, la scultura, le installazioni e la moda un universo «nel quale il confine tra il corpo, lo spazio e l’identità tende a scomparire». È riuscita a trasformare un’ossessione personale in uno dei marchi visivi più riconoscibili del pianeta.

Strettissimo il legame dell’artista giapponese con la moda e in particolare con la casa di moda Louis Vuitton. Caschetto rosso, abiti a pois, colori vivaci. Yayoi Kusama era lei stessa una icona di stile. Fortunato fu il suo incontro con il direttore creativo Marc Jacobos, dal 2012 i suoi pois finirono su trench, minigonne, décolletées, occhiali del marchio Louis Vuitton. Ma la collaborazione si spostò oltre gli accessori. A Parigi una Kusama gigantesca sembrava arrampicarsi sulla sede Vuitton degli Champs-Élysées. E mentre si arrampicava disegnava pois su tutta la facciata. Pois che sembrano moltiplicarsi all’infinito, sembrano inseguire il desiderio di non fermarsi, di espandersi, di riempire vuoti.

La moda ha sempre avuto un rapporto particolare con i pois. Motivi intramontabili, ciclicamente tornano nelle collezioni, come sulle ultime passerelle. Proprio Marc Jacobs diceva che «Non esiste un momento sbagliato per indossare i pois».

Se guardiamo ai personaggi famosi, vengono in mente abiti a pois che sono diventati iconici come il vestito di Christian Dior sulla sinuosa silhouette di Marilyn Monroe nel film Quando la moglie è in vacanza. Se prendiamo Lady Diana degli anni Ottanta i suoi look più iconici sono proprio con i pois, anche da Kate Middleton ama i pois e spesso ripropone lo stile di Diana. Indossati durante gli eventi delle partite di polo come quello di Julia Roberts in Pretty Woman. Anche la topolina più celebre di fumetti e cartoon è ritratta con vestitino a pois, la Minnie scaturita dal genio di Walt Disney indossa con gioiosità la sua gonna sbarazzina.

E anche per l’autunno il pois è tra le stampe più viste della stagione.