Catanzaro si prepara per il Festival delle Arti

1 minuto per la lettura

Per il prossimo autunno, dal 19 ottobre al 19 novembre, Catanzaro si prepara ad accogliere il “Festival delle Arti tra Armonie e Contrasti”, affiancato dalla prima Biennale di Arte Contemporanea dedicata alla memoria di Roberto D’Angiò.

Per il prossimo autunno, Catanzaro si prepara ad accogliere il “Festival delle Arti tra Armonie e Contrasti”, affiancato dalla prima Biennale di Arte Contemporanea dedicata alla memoria di Roberto D’Angiò (duca di Calabria)22w2. L’iniziativa, in programma dal 19 ottobre al 19 novembre 2024, è il risultato dell’impegno congiunto di Paola Gravina, fondatrice di Godanda Eventi e Spettacoli Management, e Tanya Romeo, presidente dell’associazione di promozione sociale Armonia e Contrasto. Il progetto è stato approvato dalla Provincia di Catanzaro, segnando un passo significativo nella valorizzazione e promozione delle arti contemporanee sul territorio.

FESTIVAL DELLE ARTI TRA ARMONIE E CONTRASTI

Il Festival delle Arti tra Armonie e Contrasti si propone come un punto di incontro per artisti, critici, appassionati d’arte e semplici curiosi, offrendo una piattaforma per celebrare la creatività e stimolare il dibattito culturale nella provincia di Catanzaro. La kermesse rappresenta un ponte di collegamento per coloro che credono nel potere trasformativo dell’arte e nella sua capacità di ispirare.

LA BIENNALE DI ARTE CONTEMPORANEA

La Biennale di Arte Contemporanea si aprirà con un vernissage dedicato a Roberto D’Angiò. Durante questo evento inaugurale, numerosi artisti avranno l’opportunità di presentare le proprie opere in una collettiva unica, sotto lo sguardo attento di una giuria tecnica pronta a valutare e premiare l’eccellenza artistica.

Ma il programma non si ferma qui: il festival sarà arricchito da una serie di eventi collaterali, tra cui spettacoli musicali e performance dal vivo, concepiti per celebrare la diversità e la profondità dell’arte contemporanea. Ogni evento mira a offrire al pubblico un’esperienza unica, capace di suscitare emozioni e riflessioni profonde sull’attualità e sul mondo che ci circonda.