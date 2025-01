Precipita con l’auto in uno strapiombo, 44enne salvato a Conflenti

1 minuto per la lettura

Un uomo di 44 anni salvato dai vigili del fuoco a Conflenti dopo essere precipitato con la propria auto in fondo ad uno strapiombo

LAMEZIA TERME – Scomparso dalla notte scorsa da Lamezia, Gennaro Mendicino, 44 anni, è stato ritrovato vivo nel tardo pomeriggio dopo che con la sua auto, per cause in corso di accertamento, è finito in uno strapiombo di oltre trenta metri in località Cirignano di Conflenti. Già dalle 9 di questa mattina, su segnalazione pervenuta dai familiari, erano scattate le ricerche del 44. I vigili del fuoco hanno raggiunto il veicolo ed estratto il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’uomo, ferito ma cosciente, veniva immobilizzato dai vigili del fuoco su una barella spinale e recuperato con barella Toboga in dotazione al nucleo SAF. I soccorsi hanno affidato, una volta raggiunto una zona sicura, al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento all’ospedale. Sul posto la Polizia di stato del commissariato di Lamezia Terme e i Carabinieri della stazione di Conflenti. Di Gennaro Mendicino non si avevano avuto notizie dalle 3.30.

Poi la denuncia di scomparsa e il ritrovamento della Protezione civile attivatasi dopo che erano scattate le ricerche a seguito della denuncia di scomparsa dei familiari del 44enne alle forze dell’ordine in cui veniva segnalato che si era allontanato a bordo di un Toyota corolla. Scattate le ricerche, si è poi accertato un ultimo aggancio alla cella telefonica di Maione in provincia Cosenza. Lanciato pure un appello sui social “Chiunque abbia qualsiasi piccola notizia, o info è pregato di contattarci o di mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Non ha nessun problema di salute, fino a ieri sera ha giocato con i bimbi”. Nel tardo pomeriggio il ritrovamento.