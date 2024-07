Caso Feltri Calabria: “Mia madre è una tipica casalinga di Catanzaro”

2 minuti per la lettura

Un commento a seguito seguito alla vicenda che vede Vittorio Feltri coinvolto nell’uscita infelice “Sembra una cameriera di Catanzaro”

Mia madre è una tipica casalinga di Catanzaro. Cura le sue piante sul balcone, e, ora che non c’è più mio padre, mantiene lo stesso la casa sempre in ordine, pulita, accogliente, come fa da quasi 70 anni. Ora di diverso c’è che si fa aiutare da una signora con la quale chiacchierano dei loro gatti e dei nipoti.

Mia madre cucina molto bene, anche cose non calabresi, naturalmente, e continua a farlo per 7 persone, quante eravamo un tempo. Così per i figli c’è sempre in casa un fagottino di cose buone.

Mia madre ha cresciuto e educato figli e nipoti, è stata la nostra maestra e a me ha insegnato a leggere e scrivere prima della scuola.

Mia madre va al mercato il mercoledì e il sabato. Fa lì la spesa e va anche al supermercato in auto.

Mia madre sa cucirsi da sé certi vestiti che fuori costerebbero troppo, e lavora a maglia e all’uncinetto davanti alla TV. Quando non avevamo la TV, ci leggeva le favole di Andersen alla sera da un suo vecchio librone, e quando non avevamo la lavatrice, lavava tutto a mano. Ma alla sera, mia madre, ha sempre avuto la forza di sognare tanto, e poi al mattino ricordare i suoi lunghi sogni.

Mia madre è scampata ai bombardamenti, ai rastrellamenti, alla fame da bambina. E non può vedere scene di violenza neanche sullo schermo.

Mia madre passa le estati in una piccola casa di campagna in un bosco di castagni, gioca tutto l’anno a burraco con le amiche. E oggi è campionessa di burraco.

Mia madre guarda le serie televisive con fedeltà, e al pomeriggio sonnecchia col suo gatto.

Mia madre si fa da sé le iniezioni e le fa alle vicine. Ha molte amiche, qualcuna vota Lega, qualcuna ha votato per la Salis, e quando la vede in TV la chiama «quella brava ragazza in catene con un sorriso dolce».

Mia madre non sopporta i razzisti e gli uomini che odiano la Salis, anzi non sopporta proprio gli uomini che odiano. Mia madre è una tipica casalinga di Catanzaro.