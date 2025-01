Catanzaro: ruba un’auto e scappa. Arrestato dopo l’inseguimento

1 minuto per la lettura

Ruba un’auto nel quartiere Sant’Elia di Catanzaro e si da alla fuga: arrestato un uomo dopo l’inseguimento della polizia. Era già noto alle forze dell’ordine

Catanzaro – Personale della Questura di Catanzaro ha tratto in arresto in quasi flagranza di reato un uomo per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’adozione del provvedimento è giunta a seguito della segnalazione di un furto di un’autovettura poco prima consumatosi nel quartiere Sant’Elia del capoluogo.

I poliziotti, individuata lungo la tangenziale est, direzione sud, l’automobile Fiat Panda 4 x 4 rubata, si sono posti prima all’inseguimento della vettura e poi del presunto autore del furto dopo che questi aveva abbandonato il veicolo ancora in movimento, subito dopo la galleria Mottola, e si era dato alla fuga a piedi, tra le sterpaglie di un terreno sconnesso, lungo la vallata adiacente alla tangenziale.

L’uomo, dopo essere stato raggiunto, ha tentato di opporsi fisicamente all’azione dei poliziotti, che tuttavia sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. A bordo dell’autovettura rubata la Polizia di Stato ha rinvenuto una centralina elettronica utilizzata per bypassare l’impianto elettrico, sottoposta a sequestro. L’uomo, appartenente alla locale comunità rom e già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici, è stato arrestato e condotto alla locale Casa Circondariale