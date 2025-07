Catanzaro, trovate armi clandestine in un vano sottoscala murato

1 minuto per la lettura

A Catanzaro, la polizia ha sequestrato un arsenale nascosto nel vano di un sottoscala murato, trovando armi clandestine e sostanze da taglio.

CATANZARO – Un’intensa operazione notturna condotta dalla Polizia di Stato ha portato a un significativo sequestro di armi, munizioni e sostanza da taglio tra il centro di Catanzaro e Catanzaro Lido. L’intervento, mirato a contrastare la criminalità diffusa, si è concentrato in particolare nel complesso abitativo di Viale Isonzo. Durante le perquisizioni, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno scoperto un vano sottoscala appositamente murato. Al suo interno, hanno rinvenuto un vero e proprio “covo freddo” di armi, pronte all’uso e in perfetto stato di manutenzione. Il bilancio del sequestro è notevole: 350 grammi di sostanza da taglio destinata allo spaccio di droga. Due fucili, uno dei quali risultato rubato nel 2022. Due pistole con matricola abrasa. Caricatori e circa 200 munizioni. Il materiale, ben lubrificato e perfettamente funzionante, è stato sottratto al potenziale uso della criminalità organizzata locale.

Intervento di Squadra Mobile e Scientifica Per gli approfondimenti giudiziari, sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che ha eseguito i rilievi tecnici necessari. L’indagine prosegue per identificare i responsabili che avevano occultato l’arsenale. Inoltre, sarà data comunicazione all’Aterp (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica) per le verifiche di competenza sulla struttura. La Polizia ha fatto sapere che le operazioni di pattugliamento nella zona sud della città continueranno, anche in vista della stagione estiva e della movida, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei residenti.