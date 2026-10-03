Calabria, sequestrate 19 piantagioni di cannabis da 8,3 milioni

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Maxi operazione della Guardia di finanza in Calabria, 5.550 piante di cannabis indica scoperte tra i boschi. Azzerati oltre 8 milioni di guadagni illeciti

Un durissimo colpo al mercato dello spaccio e alle organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti in Calabria. Nell’ultimo bimestre, i militari del Comando regionale della Guardia di finanza di Catanzaro, supportati dai reparti territoriali e dalle componenti specialistiche, hanno condotto una vasta operazione di controllo del territorio che ha portato all’individuazione e al sequestro di 19 piantagioni di cannabis indica.

5.550 piante di cannabis nascoste tra i boschi più impervi

Le coltivazioni illegali, per un totale complessivo di 5.550 piante, erano occultate nelle zone più impervie e montuose della regione. Sfruttando la fitta vegetazione, la morfologia accidentata del territorio calabrese e condizioni climatiche favorevoli, le organizzazioni criminali puntavano a far passare inosservata una produzione su larga scala destinata al mercato nero della droga.

Oltre 8,3 milioni di guadagni illeciti azzerati

Secondo le stime degli inquirenti, una volta giunte a completa maturazione, essiccate e confezionate, le piante avrebbero immesso sul mercato centinaia di chili di sostanza stupefacente. Il volume d’affari sottratto alla criminalità organizzata sfiora una cifra enorme: oltre 8,3 milioni di euro di proventi illeciti annullati dall’intervento delle Fiamme Gialle.

Il piano straordinario di monitoraggio della Gdf

L’operazione si inserisce nel piano straordinario di monitoraggio e prevenzione attivato dalla Guardia di finanza per presidiare i punti più critici del territorio regionale. Un dispositivo che riconferma il ruolo centrale del Corpo nel contrasto all’illegalità e al narcotraffico in Calabria, dove la produzione di cannabis rappresenta uno dei business più redditizi per le cosche

Cara lettrice, traduzione simultanea: non è pronto per una relazione con te, ma è prontissimo a non perderti del tutto. È una posizione comodissima, come quei divani bellissimi su cui però non ti siedi mai davvero. Il punto è semplice: tu vuoi essere casa o sala d’attesa? Perché l’amore vero non arriva quando qualcuno “si sente pronto”, arriva quando decide di restare.