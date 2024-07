Barca capovolta a Montauro: Guardia Costiera salva due diportisti

1 minuto per la lettura

Due diportisti sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera a largo di Montauro, dopo che la loro barca si è capovolta a causa delle condizioni meteo.

MONTAURO (CATANZARO) – Momenti di paura e apprensione si sono trasformati in sollievo e gratitudine per due diportisti che sono stati salvati dalla Guardia Costiera.

Intorno alle 17.51 di ieri, 3 luglio 2024, nell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soveratoalle è giunta la segnalazione di un piccolo natante capovolto, con due persone in acqua, a circa 400 metri dalla costa nelle acque antistanti il Comune di Montauro.

Immediata la risposta della Capitaneria di porto di Crotone che ha coordinato il soccorso. Disponendo l’invio della motovedetta Cp 769 da Catanzaro Marina e allertando anche la motovedetta classe 300 Sar dal porto di Roccella Jonica. Le condizioni del mare non erano affatto favorevoli. Infatti, un forte temporale e una fitta foschia ostacolavano la visibilità e rendevano le manovre di ricerca e soccorso particolarmente complesse. Nonostante le difficoltà, l’equipaggio della motovedetta CP 769 non si è arreso. Con tenacia e professionalità, i militari hanno battuto la zona di ricerca, fino a individuare i due diportisti. Quando la Guardia Costiera li ha visti a largo di Montauro i due erano in acqua, aggrappati alla barca capovolta. I due venivano tempestivamente recuperati dal personale militare della motovedetta. I diportisti risultavano visibilmente provati dagli eventi.

Giunti presso la banchina alle ore 18:30, i 2 venivano ospitati all’interno dei locali dell’Ufficio di Catanzaro Marina, ove venivano successivamente affidati ai rispettivi familiari.