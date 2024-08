Concorso scuola, mancanza di trasparenza nelle graduatorie

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Mancanza di trasparenza nelle graduatorie di merito Concorso scuola 2024. Il professor Aldo Trapuzzano, coordinatore provinciale della Federazione sindacale Gilda Unams, critica il Ministero dell’istruzione e del Merito la mancanza di trasparenza e di chiarezza nella pubblicazione delle graduatorie di merito del concorsi 2024. In particolare la graduatoria della Scuola Primaria classe di concorso EEEE, pubblicata il10 Agosto 2024, presenta solo 59 nominativi aspiranti all’immissione in ruolo, tanti quanti sono i posti messi a concorso.

La mancanza di trasparenza riguarda tutti gli altri partecipanti al concorso che lo hanno superato con un punteggio superiore a quelli inseriti nell’elenco dei vincitori. Perché un concorrente con un punteggio maggiore si trova fuori graduatoria di nomina? A questa domanda l’Ufficio scolastico regionale della Calabria ha risposto che la graduatoria di merito è comprensiva dei riservisti a diverso titolo: sia quelli che hanno 3 annidi servizio, che le invalidità civili e tutte le altre categorie previste in decreto, secondo le direttive impartite dal Ministero. I docenti che hanno superato il concorso devono essere messi in condizione di difendere il loro diritto ad essere immessi in ruolo.

Come spesso succede, il Ministero dell’istruzione e del Merito non riesce a gestire bene il reclutamento degli insegnanti. All’inizio, un concorso straordinario riservato per i docenti con tre anni di servizio è stato trasformato in un concorso per tutti, il cosiddetto concorsone. Espletate le prove concorsuali, il risultato è stato quello di promuovere i riservisti, trasformando di nuovo il Concorsone per tutti in un concorso riservato. Ciò ha deluso le aspettative dei docenti che si sono preparati con cura e fatto sacrifici dal punto di vista economico. Tutta fatica fatta per nulla, senza nemmeno poter figurare in una graduatoria di merito che di “Merito” ha solo il nome come lo ha anche il Ministero. Pasquale Roppa