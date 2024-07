Morta pochi giorni dopo il parto a Lamezia, la procura apre una indagine

1 minuto per la lettura

La procura di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine su una donna morta pochi giorni dopo il parto del suo terzo figlio

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Una donna di 30 anni, Francesca B. è morta alcuni giorni dopo avere partorito nell’ospedale di Lamezia Terme il suo terzo figlio. La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso ed eventualmente verificare se esistono delle responsabilità e in capo a chi devono essere attribuite. La donna, secondo quanto si è appreso, ha partorito a metà giugno.

Secondo le prime sommarie informazioni, la donna una volta rientrata a casa ha iniziato ad avvertire dei malesseri. Proprio per questo motivo è tornata in ospedale dove i sanitari l’hanno sottoposta a vari esami per accertare l’origine dei sintomi ed eventualmente predisporre una diagnosi e una terapia. Ieri, 2 luglio, era ricoverata in attesa di un intervento chirurgico all’addome quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate ed poco dopo è morta.

MORTA POCHI GIORNI DOPO IL PARTO A LAMEZIA, L’INDAGINE AVVIATA DALLA PROCURA

Dopo il decesso della donna e il dolore dei primi minuti, in ospedale si sono vissuti momenti di forte tensione tra i familiari della donna, di etnia rom, ed il personale sanitario presente in corsia tanto che sul posto si è reso necessario l’intervento della polizia per riportare tutti alla calma.

In ogni caso, una volta ripristinata la calma per chiarire cosa fosse accaduto e quindi le ragioni del decesso della donna i familiari avrebbero quindi deciso di rivolgersi ad un legale per chiedere l’avvio di accertamenti. Dal canto suo la procura ha, come detto, disposto il sequestro del corpo che ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e dei suoi consulenti per gli accertamenti necessari e, presumibilmente, l’esame autoptico che potrebbe chiarire le cause del decesso.