Rissa a Lamezia nel post movida, convalidati due arresti

Dopo gli arresti in flagrante al termine di una rissa scoppiata nel post movida a Lamezia Terme è arrivata la convalida per due giovani, denunciati due minori

LAMEZIA TERME – Botte da orbi all’esterno di un noto locale della movida lametina. Dieci i giovani coinvolti. L’epilogo della rissa (avvenuta nella serata del 25 agosto scorso) all’arrivo dei carabinieri che arrestano due giovani A.T. e A.E. (per i quali la notte si è conclusa in una cella del carcere di Catanzaro) e denunciano due minori. L’arresto in flagranza di reato dei due è stato convalidato dal gip di Lamezia. Per entrambi il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

RISSA A LAMEZIA, ARRESTI CONVALIDATI, ECCO LE ACCUSE

I due avrebbero minacciato e rivolto frasi oltraggiose ai carabinieri. Contestazioni condivise dal pm della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che ne disponeva l’arresto, poi tramutatosi in obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli altri due partecipanti alla rissa, minorenni, sono stati subito identificati e deferiti in stato di libertà. Intanto, sotto la direzione delle procure di Lamezia e per minorenni di Catanzaro, le indagini sono ancora in corso per identificare gli altri partecipanti alla rissa nonché a far luce sui motivi che hanno originato la movimentata serata.

Pasqualino Rettura