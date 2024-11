Catanzaro: ricattava noto professionista, arrestata parrucchiera

1 minuto per la lettura

In manette parrucchiera di Catanzaro, ricattava un professionista minacciando di rivelare particolari del loro rapporto

Parrucchiera di Catanzaro minacciava di rivelare dettagli sul rapporto con un noto professionista e pretendeva soldi in cambio del suo silenzio. Arrestata oggi, martedì 19 novembre 2024, in flagranza di reato per estorsione.

IN ARRESTO PER PRESUNTA ESTORSIONE

Le indagini condotte dai finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Catanzaro, scattate dopo una denuncia e proseguite con intercettazioni, avrebbero consentito di delineare la sussistenza del delitto di estorsione nei confronti di un noto professionista catanzarese perpetrata dalla donna. In particolare, l’attività investigativa condotta ha consentito di ricostruire la corresponsione di cospicue somme di denaro che la donna avrebbe preteso, dietro la minaccia di rivelare dettagli in merito al rapporto con la vittima, dopo la sua interruzione.

PARRUCCHIERA RICATTAVA PROFESSIONISTA DI CATANZARO

Al termine di un’indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo calabrese, i militari della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto la donna. Arresto avvenuto durante la consegna dell’ultima tranche di denaro contante. La donna non poteva mai immaginare che in quell’ultimo incontro con il noto professionista catanzarese sarebbe stata scoperta dai militari della Guardia di finanza del capoluogo di regione.

Sequestrati i soldi derivanti dall’estorsione. Al termine del giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.