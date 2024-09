L'ultima volta in Calabria di Totò Schillaci

1 minuto per la lettura

L’ultima visita in Calabria di Totò Schillaci, l’eroe di Italia 90 morto a causa di un male incurabile, fu a Carlopoli per l’inaugurazione di un campo di tennis

LAMEZIA TERME – Soltanto il 7 agosto scorso Totò Schillaci era stato a Carlopoli, ospite d’eccezione per l’inaugurazione del nuovo campo di tennis, di Via Bellavista, adiacente al campo di padel. Era andato via con la promessa che sarebbe ritornato ma invece oggi quel male incurabile non gli ha lasciato scampo.

LEGGI ANCHE: Morto Totò Schillaci, l’eroe di Italia ’90 (quotidianodelsud.it)

L’ULTIMA VISITA IN CALABRIA DI TOTÒ SCHILLACI

Schillaci si mostrò felicissimo di conoscere e confrontarsi con un luogo e una realtà sportiva a lui sconosciuta. “Io faccio tutto perché a me piace viaggiare e far tutto con dignità, professionalità e umiltà – disse – la mia semplicità unita alla umiltà è sempre stata la mia forza. Mantenere rapporti cordiali con qualsiasi tipo di persona mi ha formato e migliorato. Sono e sarò sempre disponibile per conoscere luoghi e persone nuove” Aveva parlato anche del suo libro “Il Gol è tutto”, che racconta alti e bassi della sua vita e della sua carriera.

Schillaci aveva visitato il paese e poi ha partecipato a un piccolo dibattito, dialogando con tre ragazzi fondatori di FuoriDalGioco, una pagina Instagram emergente che racconta il calcio e lo sport in tutte le sue forme. La notizia della scomparsa di Schillaci ha profondamente rattristato la comunità di Carlopoli che solo un mese fa aveva conosciuto un uomo umile e disponibile come Schillaci. Un uomo del Sud.