L’ambasciatore Usa incontra il comandante regionale Calabria della Guardia di Finanza

L’AMBASCIATORE statunitense in Italia Jack Markell, e il console generale Usa a Napoli Tracy Roberts-Pounds, accolti dal Gen. D. Gianluigi D’Alfonso, Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza della città capoluogo, hanno fatto visita ieri mattina, 8 novembre 2024, al comando regionale della Guardia di Finanza a Catanzaro. All’incontro, erano presenti anche i appresentanti della DEA – Drug Enforcement Administration (agenzia federale antidroga statunitense. ndr) – e dell’Ufficio Politico/Economico del Consolato Americano di Napoli. Come sottolineato in una nota delle Fiamme Gialle, la visita odierna riafferma l’importanza della collaborazione tra la Guardia di Finanza e il governo statunitense, essenziale per contrastare efficacemente forme di criminalità avanzata che operano su scala globale.

L’Ambasciatore Markell ha espresso, In particolare, il proprio apprezzamento per l’attività della GdF nel contrasto alla criminalità economica e ai traffici illeciti internazionali. Durante la sua permanenza in città, l’Ambasciatore, accompagnato dal comandante provinciale Col. t.ST Pierpaolo Manno, si è recato in visita anche dal Procuratore della Repubblica, Vincenzo Capomolla, il quale ha evidenziato i successi ottenuti grazie alla collaborazione con la DEA e con altre forze dell’ordine statunitensi. Ed in in tale ottica, l’alto diplomatico ha confermato come gli Stati Uniti siano lieti di rafforzare in futuro tali sinergie.