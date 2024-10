Finanziamento BCC da 5,3 milioni per SPI finestre: focus su innovazione e sostenibilità

2 minuti per la lettura

BCC e SPI finestre: nuovo accordo di finanziamento per l’ampliamento degli stabilimenti e la crescita internazionale.

MARCELLINARA (CATANZARO) – La BCC della Calabria Ulteriore, in collaborazione con BCC Banca Iccrea, ha siglato un importante accordo di finanziamento da 5,3 milioni di euro con SPI “Studio Progettazioni Industriali” S.p.A., leader nella produzione di infissi ad alta efficienza energetica. L’operazione è destinata al consolidamento della società e allo sviluppo degli stabilimenti di Maierato e Rottofreno, con l’obiettivo di ampliare la capacità produttiva per far fronte alla crescente domanda di soluzioni eco-compatibili.

BCC E SPI FINESTRE: FOCUS SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Questo investimento rappresenta una tappa strategica per SPI, che mira a rafforzare la sua competitività sia a livello nazionale che internazionale. La modernizzazione degli impianti consentirà all’azienda di utilizzare macchinari di ultima generazione, migliorando i processi produttivi e incrementando la capacità di rispondere con maggiore rapidità alle esigenze del mercato. Un ulteriore elemento chiave è l’attenzione alla sostenibilità: le nuove tecnologie a basso impatto ambientale permetteranno a SPI di ridurre l’impronta ecologica e produrre infissi sempre più orientati all’efficienza energetica.

Il finanziamento è stato parzialmente garantito da Mediocredito Centrale, a dimostrazione della fiducia riposta nelle solide fondamenta economiche dell’azienda, che nel 2023 ha raggiunto ricavi pari a 43,2 milioni di euro, con un incremento del 10,65% rispetto all’anno precedente e un EBITDA di 6,5 milioni. Le previsioni per il 2024 indicano un’ulteriore crescita del 10%.

SOLUZIONI STRATEGICHE DI FINANZIAMENTO

Francesco Mangione, presidente di SPI Finestre, ha commentato: «Questo finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra azienda. Ci permetterà di potenziare la nostra capacità produttiva e rispondere con maggiore efficacia alla crescente richiesta di infissi ad alta efficienza energetica, mantenendo alti i nostri standard di innovazione».

Anche Marco De Lerma di Celenza e di Castelmezzano, Direttore Generale di BCC della Calabria Ulteriore, ha evidenziato l’importanza di questa operazione. «Supportare aziende come SPI- ha dichiarato – che investono nell’innovazione e nella sostenibilità, è parte integrante della nostra missione. Questo finanziamento non solo rafforza la SPI, ma contribuisce allo sviluppo economico dell’intero territorio».

A conclusione, Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea, ha sottolineato il ruolo del Gruppo nel fornire soluzioni di finanziamento strategiche per le imprese che vogliono crescere. «Questa sinergia testimonia l’impegno delle nostre BCC nel supportare le aziende innovative come SPI, continuando a servire il territorio», ha sottolineato Napoleoni.

Con una storia di 40 anni alle spalle, SPI Finestre continua a consolidare la sua presenza nel mercato italiano e ad espandersi su scala internazionale. Negli ultimi tre anni, l’azienda ha visto una crescita costante del fatturato e ha intrapreso un percorso di espansione con l’apertura di un nuovo stabilimento in Emilia Romagna nel 2020 e una filiale commerciale negli Stati Uniti nel 2021. Oggi, l’ampliamento degli impianti produttivi rappresenta una nuova tappa verso il futuro, proiettando SPI Finestre tra i principali protagonisti del settore degli infissi ad alta efficienza energetica.