Michele Bufo, è il nuovo direttore generale di Sacal lascia Sogeap

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Michele Bufo, è il nuovo direttore generale e accountable manager di Sacal, lascia Sogeap, società di gestione aeroporto Parma

LAMEZIA TERME – Dopo il ripristino del Consiglio di amministrazione che mancava da maggio 2022, la Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi, ha ora anche il nuovo direttore generale e accountable manager.

Michele Bufo lascia l’incarico di amministratore delegato di Sogeap, società di gestione dell’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma, per assumere il ruolo di direttore generale e accountable manager della società che gestisce gli aeroporti Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

«Colgo un’opportunità che mi è offerta. Mi dispiace lasciare l’aeroporto di Parma, che oggi ha alle spalle una società solida con idee chiare». Ha dichiarato Bufo neo direttore generale di Sacal che da poco ha ripristinato il Consiglio di amministrazione dopo quattro anni in cui Marco Franchini ha svolto il ruolo amministratore unico e ora è nominato assessore al Comune di Reggio Calabria. Il nuovo Cda è presieduto da Luciano Vigna, già dirigente di Arrical e capo di gabinetto della Regione Calabria. Vigna è affiancato dai consiglieri Angelo Ferraro, imprenditore lametino e nominato nel Cda di Sacal dal sindaco di Lamezia Mario Murone, e da Martina Maria Battaglia.