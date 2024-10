Catanzaro, anche Mimmo Lucano in piazza per Maysoon – VIDEO

1 minuto per la lettura

Anche il sindaco Mimmo Lucano in piazza a Catanzaro per il presidio a favore di Maysoon Majidi. “Chiederò di consegnarle la cittadinanza onoraria”

Solidarietà per Maysoon Majidi. Perché non perdiamo mai la speranza affinché diventi una persona libera”. Con queste parole Mimmo Lucano è intervenuto al presidio a favore di Mysoon Majidi a Catanzaro. “Ho intenzione di proporre come sindaco al Consiglio comunale di consegnarle la cittadinanza onoraria. Perché è una militante politica, competente della libertà e dei diritti umani”.

Il sit-in si è tenuto questa mattina (17 ottobre 2024) a Catanzaro, nel giorno in cui il Tribunale della libertà valuterà la richiesta di detenzione domiciliare per la giovane. La donna si trova in carcere in Calabria dal 31 dicembre scorso con l’accusa di essere una scafista. Regista e attivista, da sempre ha lottato per i diritti umani e adesso fino a ritrovarsi in questa vicenda assurda.

In tanti hanno manifestato in piazza Matteotti per rivendicare la libertà di Maysoon, in un corteo organizzato dal Comitato Free Maysoon Majidi. Tra questi anche Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che su Maysoon dice: “Ha pagato un prezzo troppo alto, quello di perdere la libertà. Però non perdiamo mai la speranza”.

Lucano però, durante la manifestazione per Maysoon a Catanzaro, racconta anche quanto accaduto al Villaggio globale di Riace. “Una donna con tre figli si è presentata al Villaggio globale. Un poliziotto ha pagato loro il viaggio ed ha scritto su un pezzo di carta il mio nome, per fornirgli accoglienza. Un gesto di solidarietà inaspettato e che non ha fatto alcun rumore.