Smarrisce portafogli con 500 euro, lo trova un bambino

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Tornando a casa, un imprenditore lametino riceve una telefonata sul suo cellulare: dall’altra parte del telefono una donna che lo informa di aver perso il portafogli e che era stato trovato dal figlio piccolo, un bambino di 9 anni, alla faggeta di Condrò di Serrastretta dove il proprietario del portafoglio era stato la mattina. Nel portafoglio documenti, carta di credito e denaro (circa 500 euro) ma lui si è accorto dell’episodio soltanto la sera quando riceve la telefonata.

La donna, infatti, ha raccontato che il bambino, che era in compagnia di altri bambini nella faggeta a giocare, ha trovato il portafogli consegnandolo subito alla mamma per restituirlo al proprietario: non è stato difficile poi rintracciare l’imprenditore visto che nel portafoglio c’erano anche i bigliettini di visita con tanto di numeri di telefono. E così, il giorno successivo, l’imprenditore si reca a Pianopoli per riprendersi il portafoglio e ringraziare il piccolo Michele e i genitori (la famiglia vive in Inghilterra e sono in vacanza a Pianopoli) per la restituzione. L’imprenditore ha ringraziato la famiglia e soprattutto il piccolo Michele con tanto di omaggi.

Una vacanza che la famiglia non dimenticherà, così come certamente l’imprenditore non dimenticherà il gesto e, soprattutto, cercherà di essere più attento a non perdere il portafoglio perchè difficilmente poi ritroverà gente disponibile a restituire un portafoglio con denaro.