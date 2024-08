Emergenza idrica a Torrazzo di Stalettì, diverse zone senza acqua

1 minuto per la lettura

Emergenza idrica a Torrazzo di Stalettì, in diverse zone del paese le abitazioni e le strutture ricettive sono senza acqua

STALETTÌ (CATANZARO) – RUBINETTI a secco a Torrazzo di Stalettì. Continuano i disagi tra i villeggianti della nota località turistica della costa ionica catanzarese dove, da sabato mattina, si registrano disagi per la mancanza di acqua. Nessun comunicato diramato o comunque giunto dal Comune di pertinenza per avvisare turisti e residenti della zona del disservizio. Solo la brutta sorpresa da parte dei tanti del luogo, di ritrovarsi in pieno weekend senza neanche un goccio di acqua per potersi fare una doccia.

Con l’emergenza legata alla distribuzione dell’acqua, continuano, quindi, i disagi a Torrazzo di Stalettì. Difatti, dopo la segnalazione di qualche settimana fa, della presenza di crateri sul manto stradale, dell’illuminazione pubblica mancante, del pattume abbandonato bordo strada e della presenza di cinghiali, da sabato mattina si aggiunge anche quella della carenza idrica.