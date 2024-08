Notte Giallorossa: Botricello celebra l’Us Catanzaro

2 minuti per la lettura

Notte Giallorossa: Botricello si prepara a vivere una serata dedicata all’Us Catanzaro, in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie B.

BOTRICELLO (CATANZARO) – Botricello si prepara a vivere una serata dedicata alla squadra del cuore della città. Lunedì 19 agosto (ore 21.45), l’area spettacoli sul lungomare del comune calabrese ospiterà la “Notte Giallorossa”, un evento che celebrerà l’Us Catanzaro e il suo storico percorso calcistico, in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie B.

Promossa dall’Amministrazione Comunale, con il contributo della Regione Calabria, la serata vedrà la partecipazione di una delegazione societaria e dei giocatori dell’Us Catanzaro. Un’opportunità imperdibile per i tifosi di incontrare i protagonisti della squadra. Il programma dell’evento include un concerto della tribute band degli Stadio, “Diamanti e Caramelle”, rendendo la notte ancora più speciale. La festa sarà arricchita da stand gastronomici.

IL SINDACO DI BOTRICELLO

Il sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio ha invitato i tifosi e il gruppo degli Ultras a partecipare con entusiasmo. «Vi aspettiamo a Botricello per una serata all’insegna dei colori giallorossi, tributando il giusto plauso a una società e una squadra che hanno dimostrato grande impegno nello scorso campionato. L’obiettivo è trascorrere una serata di allegria e di tifo per la nostra squadra del cuore, sapendo che Botricello ha sempre rappresentato un punto fisso nel panorama del tifo catanzarese. Indimenticabili le immagini della promozione in B al rientro da Crotone, con i pullman del Catanzaro accolti da una grande festa lungo la statale 106. Per questo – ha aggiunto il Sindaco – vogliamo celebrare l’avvio del nuovo campionato con tutti i tifosi delle Aquile».

NOTTE GIALLOROSSA

La “Notte Giallorossa” si svolgerà anche in collaborazione con il Club Catanzaro di Botricello e Marcedusa, sottolineando il forte legame tra la squadra e il territorio. L’evento si configura come una celebrazione di unità e orgoglio per i colori giallorossi. Un’occasione unica per condividere la gioia e l’emozione dell’inizio di una nuova stagione calcistica.