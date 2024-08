Nocera Terinese, auto in fiamme al Villaggio del Golfo

1 minuto per la lettura

Un’auto in fiamme al Villaggio del Golfo di Nocera Terinese; i villeggianti hanno allertato il 115 dopo lo scoppio di un forte boato

NOCERA TERINESE – Grande spavento nelle prime ore della mattina di oggi (17 agosto 2024) per un boato e del fumo che hanno allarmato alcuni villeggianti del villaggio del Golfo di Nocera Terinese. Gli stessi hanno poi allertato il 115 alla vista di un’auto che prendeva fuoco. Inutili i tentativi di spegnimento dell’incendio da parte di alcuni condomini che tuttavia sono riusciti a contenere il rogo fino all’arrivo, alle 5.23, dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno finalmente domato l’incendio.

Il boato avvertito inizialmente, si è capito, era legato allo scoppio del pneumatico anteriore destro del veicolo colpito dall’incendio. L’auto in fiamme, una Ford fiesta scura, appartiene ad un condomino originario di Maida, ed era parcheggiata di fronte ad alcune abitazioni posizionate nella parte opposta all’ingresso della pizzeria di villaggio del Golfo di Nocera Terinese. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, sopraggiunti sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Accertamenti sono in corso per risalire alla causa dell’incendio. L’episodio fortunatamente non ha creato danni alla salute delle persone eccetto un grande spavento.