Cropani, incidente stradale fra due vetture: un ferito

1 minuto per la lettura

Un incidente stradale è avvenuto sulla Ss106 nel comune di Cropani, lo scontro fra due vetture: un ferito trasferito in elisoccorso in ospedale

E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina (16 settembre 2024) nel comune di Cropani, sulla Ss 106. Interessate dallo scontro due vetture: una Lancia Y e una Audi A4. La donna, che si trovava alla guida della Lancia Y è rimasta intrappolata nell’auto così da richiedere l’intervento tempestivo dei soccorsi per l’estrazione dalle lamiere. Rimasto fortunatamente illeso invece il conducente dell’Audi.

Sul posto, è stato richiesto l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina. La donna ferita è stata estratta dalle lamiere e poi affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118. Successivamente è stata trasferita in una struttura ospedaliera con l’elisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e delle vetture incidentate.

La strada Statale 106, nel tratto in cui si è verificato l’incidente, è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto giunti anche i carabinieri per i consueti adempimenti di competenza e per effettuare la ricostruzione della dinamica dell’incidente.