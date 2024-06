Esplosione devasta appartamento a Montepaone Lido: tre feriti

1 minuto per la lettura

Sarebbe stata una fuga di gas a provocare la violenta esplosione nell’appartamento seminterrato a Montepaone Lido, causando il ferimento di tre persone.

MONTEPAONE LIDO (CATANZARO) – Hanno riportato diverse ustioni ritenute gravi u due uomini rimasti feriti questa mattina, 11 giugno 2024, a Montepaone Lido, a seguito di una violenta esplosione che ha devastato un appartamento seminterrato. La terza persona rimasta ferita è una donna cui condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 10:35 in via Unità d’Italia, avrebbe danneggiato anche le abitazioni sovrastanti, che sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco hanno anche salvato la donna ferita, che era rimasta bloccata tra le macerie all’interno del bagno. Le tre persone di Montepaone Lido presenti nell’appartamento e rimaste feriti nell’esplosione sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e poi trasportati in ospedale. Sembrerebbe che, a causare l’esplosione nell’appartamento potrebbe essere stata, secondo la prima dei vigili del fuoco, una fuga di gas.