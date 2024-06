Carlopoli, donna anziana salvata in casa dai carabinieri

1 minuto per la lettura

CARLOPOLI (CATANZARO) – I lamenti provenienti dall’interno della sua abitazione, avevano messo in allarme un uomo che si era recato a far visita a un’anziana donna di Carlopoli, senza ricevere però alcuna risposta. Solo lamenti che si sentivano distintamente dall’esterno. L’uomo, a quel punto, si è rivolto ai servizi sociali del Comune di Carlopoli e questi, tramite l’assistente sociale Antonella Chiarella, hanno segnalato i lamenti della donna anziana ai carabinieri. I militari sono intervenuti subito e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati in casa trovando l’anziana donna in gravi condizioni di salute, distesa a letto e incapace di muoversi.

Sul posto è poi giunta un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto della donna all’ospedale di Lamezia Terme dove ha ricevuto le cure necessarie.

“Questo episodio, ancora una volta – si legge in un comunicato dei carabinieri – evidenzia l’importanza dello storico rapporto di fiducia che lega la popolazione all’Arma specie nei piccoli centri abitati, dove l’interesse di un vicino e la possibilità di colloquiare direttamente con i Carabinieri della Stazione possono fare la differenza tra la vita e la morte in una situazione di emergenza. La pronta risposta dell’Arma e dei servizi sociali e sanitari locali dimostrano, ancora una volta, l’impegno e la dedizione nel prendersi cura dei cittadini più vulnerabili.