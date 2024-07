Soveria Mannelli, motosega gli recide la vena giugulare: 61enne grave

1 minuto per la lettura

Un 61enne di Soveria Mannelli è grave in prognosi riservata dopo che la motosega con cui stava tagliando un albero gli ha reciso la vena giugulare

CATANZARO – Un uomo di 61 anni A. M., sposato e con due figli ancora piccoli nonché titolare di una impresa boschiva, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro dopo un grave incidente avvenuto a Soveria Mannelli, nel Catanzarese.

L’uomo stava utilizzando una motosega per tagliare un albero. Ma, per cause ancora in corso di accertamento, la lama del attrezzo gli ha reciso la vena giugulare, provocando una copiosa emorragia. Immediatamente soccorso, il sessantunenne è stato trasportato in un primo momento all’ospedale di Soveria Mannelli, dove ha ricevuto le prime cure. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. In elisoccorso l’uomo è stato trasferito al nosocomio di Catanzaro. Sull’incidente della motosega di Soveria Mennelli indagano i carabinieri della stazione di Soveria Mannelli. Gli uomini dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di accertare eventuali responsabilità.