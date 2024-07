Lamezia Terme, scontro tra furgone e auto: donna grave in ospedale

1 minuto per la lettura

Violento scontro tra un furgone e una Fiat Panda in via Cappelli a Lamezia Terme, ferita grave la conducente dell’auto.

LAMEZIA TERME – È di un ferito grave il bilancio di un violento scontro tra un furgone e un’auto avvenuto nella tarda mattinata, 9 luglio 2024, in via Cappelli. A rimanere gravemente ferita la conducente di una Panda che, dopo lo scontro con il furgone, i cui due occupanti sono rimasti illesi, si è ribaltata andando a impattare violentemente contro un muro di recinzione di un’abitazione privata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, poco distante dal luogo dell’incidente, che hanno estratto dalle lamiere la donna affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Viste le gravi condizioni della donna, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118 per il trasferimento della ferita all’ospedale di Catanzaro. Sul posto anche la Polizia locale di Lamezia per gli accertamenti circa la dinamica del violento incidente.