Tragedia a Cortale, giovane annuncia il suicidio su Facebook e si lancia dal terzo piano

Tragedia a Cortale, giovane annuncia con un messaggio su Facebook il suicidio e poi si lancia dal terzo piano di casa. Lutto cittadino a Cortale e Jacurso

CORTALE – Una tragedia annunciata. Nel vero senso della parola. Antonino Pellegrini, 29enne di Cortale, ha deciso di togliersi la vita e non lo ha fatto in silenzio. Lo ha fatto usando forse il più potente megafono della modernità. Lo ha fatto usando il proprio profilo Facebook. Un messaggio scritto pochi giorni fa cui è seguita la decisione di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano della propria abitazione di campagna.

Malgrado i soccorsi tempestivi e la corsa in ospedale con l’intervento dell’elisoccorso per il giovane, descritto da tutti come persona mite e introversa, non c’è stato nulla da fare. Ieri, 18 luglio 2024, è morto per i numerosi traumi riportati nella caduta. Pellegrini è deceduto presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove era ricoverato.

Scioccanti le sue parole affidate ad un post su Facebook. «Cari parenti e amici – ha scritto Antonino Pellegrini – è arrivato il momento dopo dieci anni che volevo farlo, di fare una cosa che tutti non accetterete. Siate felice pensatemi come un sogno, godetevi la festa non mettevi (mettetevi, ndr) i vestiti neri perché io non torno, continuate la vita come sempre con il vostro lavoro e gli impegni. Non prendetevi la colpa ma è stata una scelta mia. Portatemi alla chiesa e al cimitero di Jacurso, al mio funerale non voglio i nemici. Ciao Toni».

Un messaggio che non lascia alcun dubbio sulla volontà del giovane per la morte del quale il comune di Cortale ha proclamato il lutto cittadino. Una morte per la quale «l’intero paese – si legge nel decreto del sindaco Francesco Scalfaro – è rimasto attonito e scosso». Il lutto cittadino ha avuto inizio già oggi, 19 luglio, e si protrarrà fino al giorno dei funerali, ossia domani 20 luglio, «in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell’intera comunità locale». Nel corso dei due giorni di lutto cittadino, oltre all’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici, il sindaco ha vietato espressamente ogni attività ludica e ricreativa.

Analoga decisione l’ha assunta il sindaco di Jacurso Ferdinando Serratore che ha evidenziato come «la tragica e improvvisa scomparsa dell’amatissimo Antonino è stata colta con sgomento e sentimento di truce dolore da tutti i cittadini». Per il comune di Jacurso il lutto cittadino sarà di un giorno, il 20 luglio, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Antonino Pellegrini.