Catanzaro, reflui non depurati nel torrente: sequestrato scarico fognario

1 minuto per la lettura

La Guardia Costiera ha accertato che diverse unità abitative ed attività produttive, sversavano i reflui non depurati nel torrente Fiumarella di Catanzaro.

CATANZARO – Diverse unità abitative ed attività produttive, sversavano i reflui non depurati nel torrente Fiumarella, a Catanzaro. È quanto accertato, nei giorni scorsi lungo un tratto di rete fognaria del comune di Catanzaro da parte dei militari della Guardia costiera.

Per effettuare l’accertamento i militari hanno all’utilizzato dei traccianti colorati di natura ecologica. Questi hanno così consentito di accertare che i reflui finivano direttamente nel torrente Fiumarella, invaso da rifiuti fognari di colore scuro e maleodoranti.

Lo scarico fognario è stato sequestrato dalla Guardia Costiera ed i responsabili sono stati denunciati. Le ipotesi di reato contestato sono di abbandono di rifiuti allo stato liquido sul suolo e nelle acque superficiali e mancata osservazione del divieto di scarico.

Inoltre è stata comminata una sanzione amministrativa per un importo che va da euro seimila ad euro sessantamila.