Lamezia Terme, lite tra 87 enni degenera in accoltellamento: un ferito

Un 87enne di Lamezia ha accoltellato un suo coetaneo durante una lite scaturita da una sigaretta; il ferito è stato ricoverato in ospedale.

LAMEZIA TERME – Una serata tranquilla si è trasformata in tragedia sul centralissimo corso Numistrano. Un’apparentemente banale lite tra due uomini di 87 enni è sfociata in un accoltellamento che ha lasciato un uomo ferito.

I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri, giovedì 8 agosto 2024. Un 87enne, seduto su una panchina, è stato infastidito dal fumo della sigaretta di un suo coetaneo. Dopo ripetuti inviti a spegnere, l’uomo avrebbe reagito in modo violento. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, intervenuti sul posto, l’87enne, esasperato dai rifiuti, avrebbe estratto un coltellino multiuso e avrebbe colpito l’altro anziano al braccio e al fianco sinistro.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo protagonista dell’aggressione, invece, è stato denunciato.