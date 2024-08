Incidente sull'A2, camper si ribalta: due persone ferite

1 minuto per la lettura

L’incidente ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada A2 in direzione sud, i due passeggeri del camper sono stati trasportati in ospedale.

SAN MANGO D’AQUINO (CATANZARO)- Per diverse ore la carreggiata in direzione sud della A2 è rimasta chiusa al traffico oggi, 10 agosto 2024, per un camper che si è ribaltato in prossimità dello svincolo di San Mango d’Aquino. Gli occupanti del mezzo, un uomo e una donna, sono stati trasportati all’ospedale di Lamezia.

Il conducente del mezzo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro il guard rail della corsia di decelerazione e poi ribaltandosi.

Tra i primi a prestare soccorso sono stati due operatori del reparto prevenzione crimine Calabria Meridionale del commissariato di Polizia di Siderno. I due operatori hanno estratto le persone che erano rimaste incastrate all’interno del camper. I poliziotti sono riusciti ad accedere all’interno del camper da un accesso laterale in quanto il veicolo risultava ribaltato sul lato destro. I due hanno così dovuto procedere alla frantumazione e rimozione, con arnesi di fortuna, del parabrezza al fine di evacuare una delle due coinvolte. E, allo stesso tempo, di permettere ai sanitari di soccorrere il secondo che risultava incastrato. Nelle fasi del soccorso i poliziotti tenevano anche in sicurezza una bombola di gas per cucinino presente all’interno del camper.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno portato gli occupanti del camper in ospedale mentre la polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso sulla A2. Gli operatori dell’Anas hanno invece provveduto al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.