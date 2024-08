Tragedia di Ferragosto nel Lametino, 63enne morto in un incidente stradale

1 minuto per la lettura

Tragedia di ferragosto a Gizzeria nel Lametino dove in un incidente stradale tra un’auto e una moto è morto un 63enne di San Pietro a Maida

LAMEZIA TERME – Sulla sua pagina Facebook aveva augurato buon ferragosto a tutti. Mai, però, Rocco Fabiani, 63 anni, originario di San Pietro a Maida, molto conosciuto a Lamezia Terme, dipendente di banca, poteva immaginare che ieri, 15 agosto 2024, sarebbe stato il suo ultimo ferragosto.

Il sessantatreenne, infatti, a bordo della sua moto, intorno alle 20 del giorno di ferragosto, stava andando a Falerna da alcuni amici per concludere in compagnia la giornata. A un certo punto nel tratto della strada statale 18 posto nel territorio comunale di Gizzeria (all’altezza di un noto hotel ristorante), per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti intervenuti sul posto, si è scontrato frontalmente con un’auto alla cui guida c’era una donna che procedeva in direzione Lamezia Terme.

INCIDENTE STRADALE NEL LAMETINO, MORTO UN 63ENNE IN MOTO

A riportare la peggio nello scontro tra l’auto e la motocicletta è proprio il funzionario di banca alla guida del mezzo a due ruote le cui condizioni sono apparse ai primi soccorritori fin da subito particolarmente gravi. Sul luogo dell’incidente poco dopo lo scontro sono giunti i sanitari del 118 della postazione di Falerna, oltre che i carabinieri, che dopo aver prestato i primi soccorsi hanno trasportato il sessantatreenne all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Qui, purtroppo, poco dopo l’arrivo dell’ambulanza, l’uomo è spirato. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente i militari dell’Arma hanno proceduto ad effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fabiani lascia la moglie e cinque figli. Numerosi i commenti di cordoglio pubblicati sui social network per la morte del dipendente di banca, come detto molto noto, che prestava servizio in un istituto di credito di Lamezia Terme.