Catanzaro, violento scontro su viale Isonzo: due feriti

I vigili del fuoco di Catanzaro sono intervenuti sul viale Isonzo per estrarre un uomo rimasto incastrato tra le lamiere dopo lo scontro tra due auto.

CATANZARO- Un incidente stradale ha tenuto impegnati i soccorsi nel pomeriggio di oggi, 31 agosto 2024. Lo scontro, avvenuto sul viale Isonzo a Catanzaro, ha visto coinvolte una Fiat Bravo e una Volkswagen Golf.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno lavorato per estrarre il conducente della Fiat Bravo, rimasto incastrato tra le lamiere. L’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivamente trasportato in ospedale. Ferita anche una donna, che viaggiava sull’altra vettura.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e le vetture coinvolte, coordinati dal Capo Squadra Esperto Francesco Rosi. Sul posto dell’incidente stradale sono intervenute anche i carabinieri e polizia locale per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico.