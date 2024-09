Goel solidale con la Comunità Progetto Sud e Cooperativa Ciarapanì

1 minuto per la lettura

Il Goel esprime solidarietà alla Cooperativa Ciarapanì, vittima di un atto vandalico ai danni del parcheggio che gestisce all’ospedale di Lamezia Terme.

LAMEZIA TERME- «Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla Comunità Progetto Sud e alla Cooperativa sociale Ciarapanì che hanno subito un danneggiamento insensato e vigliacco all’attività di gestione del parcheggio dell’Ospedale di Lamezia Terme». Scrivono in una nota dal Goel.

«I danni provocati sono stati ingenti, mirati -scrivono dal Goel- ad alcuni strumenti fondamentali per il corretto funzionamento del servizio erogato dalla cooperativa». Il Goel – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud da alcuni anni «stanno facendo un percorso comune – evidenziano- per il riscatto e il cambiamento della Calabria. Questi atti sono avvilenti ma non fermeranno certamente nè Comunità Progetto Sud nè la preziosa azione della cooperativa sociale Ciarapanì, alle quali siamo e rimarremo vicini. A loro – concludono dal Goel rivolgendosi alla Cooperativa Ciarapanì- va l’incoraggiamento di tutti i calabresi onesti e che vogliono continuare ad operare per una regione finalmente libera da ogni condizionamento criminale».