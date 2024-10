Catanzaro, fendente al torace: arrestati tre giovani per tentato omicidio

1 minuto per la lettura

Tre i giovani di Catanzaro arrestati per accoltellamento ad un coetaneo; le accuse sono di tentato omicidio e altri favoreggiamento e omissione di soccorso.

CATANZARO- Sono tre i ragazzi arrestati martedì, 1 ottobre 2024 per il tentato omicidio a un giovane di Catanzaro, avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 settembre 2024. I tre giovani sono ritenuti, a vario titolo, indiziati del reato di tentato omicidio e favoreggiamento nonché di omissione di soccorso. Per uno dei tre è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Al giovane viene contestato il reato di tentato omicidio aggravato dall’utilizzo di un’arma da taglio e dai futili motivi, nonché il reato di omissione di soccorso. Mentre, per gli altri due, al momento, la contestazione è di favoreggiamento personale e omissione di soccorso.

Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso un quadro inquietante: alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una forte gelosia. Secondo le risultante investigative nella sera tra il 28 e il 29 con un pretesto la vittima veniva invitata a salire in macchina. Sul quell’automobile si trovava il presunto autore materiale del reato insieme agli altri due indagati. Sembrerebbe che la vittima avesse da poco tempo iniziato una relazione sentimentale con l’ex fidanzata di uno degli indagati. Quest’ultimo, non accettando la fine della storia, avrebbe iniziato a perseguitare sia l’ex compagna sia il nuovo fidanzato. Un risentimento che sarebbe degenerato nell’aggressione avvenuta con un fendente all’altezza del torace che ha provocato un’importante ferita al polmone. Per la vittima è stato, infatti, necessario un intervento chirurgico in urgenza.

Alla dinamica dei fatti gli agenti della squadra Mobile di Catanzaro sono giunti mediante una complessa attività di indagine iniziata dall’accurato sopralluogo della scena del crimine per finire con le dichiarazioni di testimoni. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari