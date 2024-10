Cavallo di ritorno a Sellia, 26enne arrestato per estorsione

1 minuto per la lettura

Cavallo di ritorno sventato dai carabinieri, 26enne arrestato a Sellia Marina con l’accusa di estorsione aggravata in concorso

SELLIA MARINA (CATANZARO) – Ventiseienne arrestato in flagranza di reato nel territorio di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, per estorsione aggravata in concorso. I carabinieri della compagnia del piccolo centro marinaro della costa jonica sono riusciti a impedire che il “cavallo di ritorno” andasse a buon fine, bloccando il giovane di Catanzaro. Il ragazzo è stato condotto in carcere in seguito alla convalida dell’arresto da parte del Tribunale del capoluogo di regione.

La vittima del furto dell’automobile, avvenuto nella vicina cittadina di Catanzaro Lido, ha sin da subito deciso di cooperare con i militari dell’Arma. Un gesto che ha consentito di procedere alla immediata individuazione del presunto responsabile della estorsione aggravata in concorso. Due giorni dopo il furto, come succede sempre in questi casi, l’autore dell’estorsione ha contattato il proprietario dell’autovettura, proponendosi di aiutarlo a recuperare il mezzo rubato in cambio di un corrispettivo di 600 euro da consegnare evidentemente in contanti. Appena ricevuta la somma di denaro, sono prontamente intervenuti i carabinieri di Sellia che lo stavano già aspettando. I militari hanno subito controllato il 26enne, trovandolo in possesso dei seicento euro.